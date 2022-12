Njord-feltet klar for 20 nye år

Njord-feltet i Norskehavet er oppgradert og klart for 20 nye år, melder Equinor. Både plattform og lagerskip ble tatt til land i 2016 etter 19 med produksjon. for oppgradering. Njord-feltet startet produksjonen i 1997 og skulle opprinnelig produsere til 2013. Det var imidlertid store volumer igjen, i tillegg til funn i nærområdet som kan produseres og eksporteres via Njord.

Produksjonen startet opp igjen i går kl. 16.30.