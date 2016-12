«Last Crystal I gaylord my fart. But the very legs day, she gave it OK.»

Med kun en dag igjen til julaften og fullt kjør i pakkeverkstedet, hadde ikke nissene fra Sola tid til å pugge teksten på Last Christmas. Dermed ble de nødt til å fremføre sangen slik den høres ut for travle nisser.

«These years I shave all my gears, and gave it to some bombashal»

Svartnissen, med sterke røtter i trønderrocken, reagerer selvfølgelig sterkt på at nisseensemblet skal synge popmusikk fra 1984/1985.

«Heile livet før dæ» av Terje Tysland, i fra 1987, er den eneste musikken som gjelder, hevder en illsint Svartnisse.

Dermed var det duket for musikalsk konflikt når nissegjengen skulle hylle musikken fra 1984/1985.