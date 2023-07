Ni personer anmeldt etter slagsmål

En kvinne er kjørt til legevakt for sjekk etter et slagsmål i Langgata i Sandnes torsdag ettermiddag. Hele ni personer var involvert, i det som politiet mener skal ha dreid seg om en nabokonflikt som eskalerte til slagsmål mellom flere. Politiet oppretter sak for ordensforstyrrelse på de ni 9 som var involvert. Aldersspennet på involverte er fra 20 til 60 år.