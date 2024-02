Ni har meldt seg ut av Karmøylista, men nye har kome til

Ni partimedlemmar meldte seg ut av Karmøylista i går. Nå krev Trygve Hagland, som er kommunestyre representant for partiet, ei forklaring kvifor dei nå ekskluderete medlemmene Medhaug og Nilsen måtte gå.

Årsmøtet på tysdag bestemte med 28 mot 26 stemmer å ikkje ta saka opp til diskusjon.

Styreleiar i partiet Veronika Digernes, seier til Haugesunds avis, styret ikkje kjem med noko detaljert forklaring på utkastinga, anna enn at dei skapte samarbeidsvanskar.

Ho opplyser at i tillegg til ni utmeldingar, har Karmøylista fått fem nye medlemmar det siste døgnet.