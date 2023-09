Ni av ti jobber ved siden av studiene

Nesten ni av ti heltidsstudenter jobber ved siden av studiene, ifølge tall fra Lånekassen. Norsk Studentorganisasjon er bekymret over at så mange studenter må ha en jobb ved siden av studiene, og mener studiestøtten er for lav. Men forsknings -og høyere utdanningsminister Sandra Borch mener det er sunt at studenter kombinerer jobb og studier, og viser til at regjeringen i år økte studiestøtten.