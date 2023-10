NHO Rogaland: – Skuffet

– Mange bedrifter i Rogaland er nå skuffet over at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften ikke ble fjernet. Rogaland er et fylke med en høyt utdannet og lønnet arbeidsstyrke. Den ekstra arbeidsgiveravgiften er derfor en høy utgiftspost for mange bedrifter, skriver direktør i NHO Rogaland, Tone Grindland i en uttalelse til NRK.

Det hun reagerer på er den ekstraordinære arbeidsavgiften for bedrifter, hvor innslagspunktet i forslaget til statsbudsjett blir økt fra 750.000 til 850.000 kroner.

Hun trekker imidlertid frem Røldal-tunnelen på E134 og at høyprisfradraget på kraft blir fjernet.