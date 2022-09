NHO Rogaland bekymret

Regjeringens forslag til ny grunnrenteskatt har ført til en storm av telefoner til NHO Rogaland, melder regiondirektør Tone Grindland i en pressemelding. Bedriftslederne er provoserte over skattesjokket, og en regning som tydelig sendes til bedriftene. NHO er bekymret for arbeidsplassene og frykter at det blir mindre attraktivt å bygge ut fornybar kraft.