NHO-pris til Ege Dør

Eigersundsbedriften Ege Dør fikk i dag pris for arbeidet sitt for å ta inn folk som har falt utenfor arbeidslivet. Bedriften er nummer 1000 i NHOs prosjekt Ringer i vannet. Derfor fikk de en ekstra oppmerksomhet fra NHO direktør Kristin Skogen Lund under Solakonferansen.