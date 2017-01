NHL-spiller til Oilers

NHL-spilleren Eric Nystrom er tilbake i Oilers. Det skriver klubben på sine hjemmesider. Nystrom hadde et kort opphold for Stavanger-laget i 2012/2013, og med mer en 600 kamper i NHL blir han en viktig spiller for Oilers fremover, sier sportslig leder Pål Higson.