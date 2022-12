Nevekamp i Egersund sentrum

Det gjekk hardt for seg i Storgata i Egersund i 21-tida i går kveld. To menn i 20 åra barka i hop. Den eine fekk slått ut ei tann og fekk eit kutt på nasen. Han fekk seg ein tur til lege. Den andre blei vist vekk frå sentrum. Men begge var einige om at dei verken skulle melde den andre eller forklare seg til politiet.

Det brydde ikkje politiet seg om, og kjem til å etterforska saka vidare.