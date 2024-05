Neste år blir det truleg lys på turstien i Riska

Eit enstemmig utvalg for idrett og miljø i Sandnes sa tysdag kveld ja til å bruke 1,7 millioner kroner på eit lysanlegg til turstien ved Ulsneset i Hommersåk.

Initiativtaker Geir Rolstad Larssen og dei over 300 som har skrevet under på innbyggerinitiativet vant fram, skriv Sandnesposten.

Vedtaket må likevel også gjennom bystyrebehandling og inn i budsjettet, slik at arbeidet tidlegast kan starte neste vinter.