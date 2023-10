Nektet å vedta forelegg

Utrykningspolitiet har hatt kontroll på FV444 Skeiane i Sandnes. . Ti førere fikk forenklede forelegg på grunn av for høy fart. En fører en anmeldt fordi han ikke ønsket å vedta forelegget. Høyeste målte hastighet var 102 kilometer i timen i 80-sonen. To fikk gebyr for manglende bruk av bilbelte, og én for mobilbruk.