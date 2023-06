Nekter straffskyld etter trusler om skoleskyting

Begge de to 15-åringene som er siktet for trusler mot en skole på Nord-Jæren, erkjenner de faktiske forholdene. Det er imidlertid bare en av dem som erkjenner straffskyld for å ha truet mes skoleskyting. Det melder Stavanger Aftenbladet. Begge guttene sier at truslene var ment som en spøk.