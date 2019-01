Nekter skyld for drap på samboer - hevder det var et uhell

Det var et kaotisk åsted da brannvesen og ambulansepersonell kom til husbrannen i Haugesund natt til i dag. Utenfor deres felles hus, lå 50-åringen skadet etter et fall på motorsykkel. Inne fant røykdykkere samboeren hans død, etter det NRK får opplyst med tydelige skader på kroppen.

Etter det NRK får opplyst, har den drapssiktede mannen forklart seg grundig til politiet om hendelsene natt til 1. nyttårsdag. Han skal ha sagt i avhør at han ikke mente å ta livet av samboeren, men at det var et uhell. 50-åringen har også forklart at de to hadde en krangel på en fest nyttårsaften.

Ligger på sykehus

Huset i Haugesund har store brannskader etter hendelsen natt til første nyttårsdag. Foto: Kjell Bua

– Han kjørte fra boligen på motorsykkelen mer eller mindre i nettoen. Jeg kjenner ikke til alle detaljene rundt ulykken, men han ramlet på motorsykkelen og er forslått. Han har masse skrubbsår og har brukket krageben og ribben, men det er ikke snakk om livstruende skader, sier mannens forsvarsadvokat Erik Lea.

Mannen befinner seg nå på Haugesund sykehus, hvor han har avgitt forklaring til politiet med sin forsvarsadvokat til stede.

Den siktede blir behandlet for skadene han pådro seg da han forsøkte å stikke av fra åstedet, og det er også tatt utvidet blodprøve for å undersøke graden av promille.

– Han var vel ferdig i atten tiden i kveld med å avgi forklaring til politiet, og han har forklart seg relativt detaljert, sier Lea.

Politiadvokat Marte Engesli Lysaker og avsnittsleder Laila Stølen holdt en kort pressekonferanse om drapssaken i Haugesund. Foto: Elisabeth Huanca Vold / NRK

Siktet i sjokk

Den siktede erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap, men han erkjenner å ha vært på stedet og at det bare var han og avdøde som var til stede i boligen samtidig.

– Nei, det var ingen andre involvert. Han har sagt at han ønsker å samarbeide med politiet og har også samtykket til varetektsfengsling, fortsetter forsvarsadvokaten.

– Men det er ingen hemmelighet at de hadde kranglet, sier forsvarer Erik Lea.

Mannen er ikke tidligere straffedømt.

- Han er i sjokk og betegner det hele som helt tragisk, hvilket det jo er, helt åpenbart, sier forsvareren.

Det er ikke avklart hvorvidt det blir fengslingsmøte onsdag morgen eller torsdag. Den siktede vil bli overført til fengsel så snart legen skriver ham ut fra sykehuset.