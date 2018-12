Nekter befatning med båtbrann

De tre mennene fra 18–21 år avviser at de var innblandet i båtbrannen på Finnøy mandag morgen. De tre ble pågrepet i Karmsund i en hvit trebåt mandag kveld. To av dem er kjent for politiet fra tidligere. Ingen av dem var skadet, men hadde våte klær.