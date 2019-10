Nektar straffskuld

Den 16 år gamle guten som er sikta for å ha forsøkt å drepa ein 18 år gamal mann med kniv i Haugesund, nektar straffskuld for det han er sikta for. Det seier gutens forsvarar, Sverre Hetland, til Haugesunds avis. Guten er ueinig i politiet sin klassifisering av handlinga. Knivstikkinga skjedde på ein privat fest fredag kveld, og 16-åringen blei tatt av politiet seinare på natta.