Nektar skuleelevar å handle i butikken

– Eg skjønar det med smittevernet, men nå er det jo ingen i butikken. Det hadde jo ikkje gjort noko om eg gjekk inn og kjøpte meg ein iste, seier Abjørn Strøm.

URETTFERDIG: Asbjørn Strøm skjønar ikkje kvifor Kiwi-butikken har stengt for skuleelevar, og føler seg urettferdig behandla. Foto: Thomas Halleland / NRK

Han er skuleelev på Karmsund vidaregåande skule. Eit steinkast frå Kiwi-butikken i Salhusveien i Haugesund, der skuleelevar ikkje får lov til å handle i skuletida lenger.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte saka.

Til vanleg handlar Strøm i Kiwi-butikken. Nå blir han stoppa i døra, og føler seg urettferdig behandla.

– Dei kunne heller hatt reglar om kor mange som fekk handle samtidig, meiner han.

Skuleelev Jeanette Hesthammer meiner butikken burde sleppe dei inn to og to slik at dei kan handle mat.

MINDRE GRUPPER: Jeanette Hesthammar meiner butikken bør sleppe dei inn to og to. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Vi burde hatt rett til å kjøpe mat der me vil og ikkje berre i kantina, meiner ho.

Seier at andre kundar reagerer

Men butikken har bestemt at ingen skuleelevar får handle i skuletida.

– No er det korona og smitte. Det kan ikkje vere hundre menneske inne i butikken på ein gong. Skal vi greie å halde einmetersregelen fungerer det ikkje med så mange folk, seier butikksjef Kristine Torgersen.

KUNDAR REAGERER: Butikksjef på Kiwi Salhusveien, Kristine Torgersen, seier til NRK at andre kundar reagerer når det kjem så mange skuleelevar inn i butikken. Foto: Thomas Halleland / NRK

Ho ber elevane komme før og etter skuletid, og grunngir avgjersla med at andre kundar reagerer på at det blir for mange folk i butikken når skuleelevane kjem.

– Vi føler at dette er nødvendig i desse tider. Vi vil ikkje vere grunnen til at folk blir smitta.

– Elevane synest det er urettferdig. Kva tenker du om det?

SMITTEVERNOMSYN: Coop Prix ber elevane halde seg borte. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Eg forstår det. Vi har veldig lyst til å ha dei som kundar i butikken og dette er ikkje noko vi tar lett på. Men dei er hjarteleg velkomne når denne krisa er over, og før og etter skuletid, seier ho.

Også Coop Prix i Rogalandsgata har bestemt at skuleelevar ikkje får handle i skuletida. Bodskapen kan elevane lese på eit skilt ved inngangen.

Må stå i kø utanfor butikken

Kiwi Gard lengre nord i byen har også skrive eit skilt til skuleungdommen. Dei har ikkje stengt butikken for skuleungdommar, men ber dei stå i kø utanfor slik at det ikkje blir så mange inne på ein gong.

– Det fungerer ganske bra. Eg trur elevane skjønar kvifor det er sånn, seier assisterande butikksjef Øyvind Eileraas.

Diskriminering på grunn av alder

Ifølge likestillings- og diskrimineringslova er det forbode å diskriminere menneske på grunn av alder.

Seniorrådgjevar i Likestillings- og diskrimineringsombodet, Helle Holst Langseth, kommenterer saka på generelt grunnlag.

SAKLEG: Butikkar skal ha sakleg grunn før dei kan forskjellsbehandle menneske på grunn av alder, seier Helle Holst Langseth i Likestilling- og diskrimineringsombodet. Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet

– I nokre tilfelle er det lov å forskjellsbehandle på grunn av alder, men det må vere sakleg, nødvendig og ikkje uforholdsmessig inngripande, seier ho.

Å forby elevar på vidaregåande å handle kan difor vere indirekte forskjellsbehandling på grunn av alderen deira. Men smittevern kan vere ein sakleg grunn for denne forskjellsbehandlinga.

Men då stiller lova krav til at forskjellsbehandlinga er nødvendig, og butikkane bør vurdere andre tiltak som ikkje stenger ei gruppe heilt ute.

– Då er spørsmålet om det finst mindre inngripande tiltak som butikken kan sette i verk, og som ikkje baserer seg på alder, for eksempel eit maks tal på dei som handlar i butikken samtidig, seier Langseth.