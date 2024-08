Nekta å godta at han blei kasta ut av hotellet

Politiet blei tilkalla i natt då ein gjest på eit hotell på Forus i Stavanger, nekta å godta at han blei kasta ut av hotellet. Mannen hadde ikkje betalt for delar av opphaldet, men reagerte kraftig då han ikkje fekk bu på hotellet lengre. Då politiet kom til stades nekta han ennå å forlate hotellet. Han blei arrestert og meldt for truslar og vald mot politiet.