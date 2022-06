Nei til utsettelse på Faurefjell

Bjerkreim kommune vil ikke gi Norsk Vind utsettelse for utbygging av vindkraft på Faurefjell. Et knapt flertall i kommunestyret i sa i dag nei til utsettelse, skriver Stavanger Aftenblad. Norsk Vind trenger rundt to år på å komme i gang med utbyggingen, og vil nå vurdere hvilke muligheter som gjenstår, skriver avisen.