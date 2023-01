Nei til utendørs basseng i Smedasundet

Det blir ikke noe av et oppvarmet basseng i Smedasundet som en rekke politikere i Haugesund ønsket seg, skriver Haugesunds Avis. Årsaken er at strømprisen er for høy, sier eier av Høvleriet Bjørn Dybdahl til avisen. Selve anlegget ville også kostet rundt 30 millioner kroner å etablere. Kommunen vil gi Dybdahl en langsiktig leieavtale, og nå blir det trolig et badstuanlegg med badstu og dusjer i området.