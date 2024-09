Nei til stranddugnad i Karmøy

Karmøy kommune seier nei til at Morten Sørensen skal fortsetje å rydde stranda Kaiasanden.

Dette har Morten Sørensen gjort friviljug i 13 år. Han har fjerna masse tare, drit og lort og søppel, seier han til Haugesunds avis.

Men nå får han beskjed om å slutte, fordi fjerning av blant anna tang og tare øydelegg for det trua fugle- og planteriket i området.

Tangen er mat for trekkfuglar og gjødsel for sjeldne planter som veks på Karmøy, sier naturforvaltar Gunvor Skjelstad.