Nei til Sauda Klubb

Fylkesordføraren seier nei til at Rogaland fylkeskommune skal kjøpa Sauda Klubb. Klubben var for funksjonærane, medan Folkets hus var for arbeidarane i Sauda. Kubben er til sals for to millionar kroner og det er partiet Høgre som foreslår kjøp.