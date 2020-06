Nei til grensejustering i Karmøy

65 prosent av innbyggerne i fastlandsdelen av Karmøy ønsker ikke en grensejustering slik at området de bor i blir en del av Haugesund. Det viser en undersøkelse gjort for Fylkesmannen. 27 prosent er for. Det bor rundt 9000 i det aktuelle området.