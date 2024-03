Nei til frisbeegolf-bane

Statsforvalteren sier nei til frisbeegolfbane i Giljaskogen i Randaberg. Randaberg kommune hadde gitt dispensasjon til en slik bane, men naboer klaget vedtaket inn til statsforvalteren.

I avslaget heter det at en frisbeegolfbane ikke er i tråd med arealformålet friluftsliv. Kommunen bør derfor vurdere om det bør utarbeides en egen reguleringsplan, for å sikre en gjennomsiktig og god prosess for å få laget en frisbeegolfbane.