Nei til esport-senter på Kvadrat

Statsforvaltaren frårår Sandnes kommune å gi Kvadrat lov til å etablere eit e-sportsenter i kjøpesenteret.

Kvadrat har varsla at dei vil bli det første kjøpesenteret i landet med eige e-sportsenter for spelarar.

Statsforvalteren meiner eit publimunsretta tilbod som e-sportsenter heller bør vera nær sentrum på grunn av transportbehovet, og for å følge planprinsippet om "rett verksemd på rett stad".