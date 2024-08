Nei til bustader bak Maxi kjøpesenter

Det blir foreløpig ikkje noko av at selskapet Scala Maxi får bygge bustader på baksida av kjøpesenteret Maxi i Sandnes.

Selskapet vil lage parkeringskjellar under senteret, og bruke dagens parkeringsplassar til bustadbygging,

Men det sa utval for by- og samfunnsutvikling nei til på møtet i går, skriv Aftenbladet.

– Endringane er så omfattende at forslaget må inn i kommuneplanen, som vert revidert kvar fireårsperiode.