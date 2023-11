– For meg var beslutningen om nedleggelse særdeles oppsiktsvekkende. Jeg er bekymret for fremtiden, sier Oddgeir Høyekvam.

Han snakker om Operasjon Spiderweb. En gruppe i Sør-Vest politidistrikt som skal forebygge, avdekke, etterforske og føre nettovergrepssaker mot barn for retten.

I starten av oktober ble det klart at gruppen skulle legges ned.

Høyekvam ledet Operasjon Spiderweb da det startet i 2019, og han er redd for at nedleggelsen fører til at kompetansen forvitrer.

– Jeg tror at flere ofre, som er de mest sårbare i samfunnet vårt, ikke vil få en god nok rettssikkerhet. Jeg frykter at flere unger som blir utsatt for overgrep, nå vil gå under radaren.

Politiets Operasjon Spiderweb har ført til 100 domfelte. Foto: Ingvild Stuedal Taranger / NRK

I 2021 ble det bestemt at prosjektet skulle gjøres permanent etter en toårs prøveperiode.

Har vært en stor suksess

Kritikken har ikke akkurat vært liten etter at nedleggelsen ble et faktum.

Prosjektets arbeid med å avsløre nettovergripere har nemlig ført til over 100 domfellelser på fire år.

Men ressurssituasjonen til Sør-Vest politidistrikt gjør nå at prosjektet må legges ned.

Oddgeir Høyekvam er redd for at nedleggelsen av Operasjon Spiderweb fører til at kompetansen forvitrer. Foto: Ingvild Stuedal Taranger / nrk

– Jobber fremdeles med alvorlige saker

– Jeg mener Hans Vik burde vurdert det svært nøye om Spiderweb-gruppen var det som skulle ofres i en tid hvor politidistriktet sliter med ressursene, sier Høyekvam.

Hans Vik er politimester i Sør-Vest politidistrikt.

Vik sier til NRK at personene som jobbet med Operasjon Spiderweb, fremdeles vil jobbe med alvorlige saker.

– Det kan være andre type overgrep, drapssaker, vold i nære relasjoner og hele spekteret av den type saker, sier politimesteren.

Politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik. Han sier han ikke kan svare på om Operasjon Spiderweb ville bestått hvis regjeringen hadde bevilget mer penger. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Den tidligere lederen i Operasjon Spiderweb mener man ikke trenger å legge ned gruppen for å overføre kompetansen til andre saksfelt.

– Kompetansen vil utvannes. Skal du bli god i det du holder på med, trengs mengdetrening. Når en flytter fokuset vekk frykter jeg at kompetansen ikke vil vedlikeholdes, sier Oddgeir Høyekvam.

Ikke sikre på om nedleggelsen var korrekt

Politimester Vik har frem til nå vært ordknapp om nedleggelsen og kritikken som har fulgt.

Vik sier at grunnen til nedleggelsen er sammensatt, men at ressurssituasjonen, som han beskriver som krevende, spiller en rolle.

– Vår jobb er å gjøre noe med det vi har, og det vi har er det budsjettet vi får, sier han.

– Står du vet at det var riktig å legge ned Operasjon Spiderweb?

– Ja, men vi er ikke skråsikre.

Han mener det er riktig å finne den rette balansen.

– Viser det seg å være helt feil, får vi justere tilbake.

– Skremmende

Ada Sofie Austegard er leder av Stine Sofies Stiftelse. Hun raser mot politimesterens uttalelser.

– Det er skremmende at politimesteren sier de vil gå tilbake hvis det ikke fungerer. Det er å gamble med barns liv og helse. At han i det hele tatt tør, forstår jeg ikke, sier hun.

Ada Sofie Austegard, leder og stifter av Stine Sofies Stiftelse. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Austegard mener nedleggelsen er en katastrofe, og hun er kritisk til at de som har bygget kompetanse på feltet nå skal jobbe med andre kriminelle handlinger.

– Det sier seg selv at de ikke kan etterforske like mange saker. Jeg vet at Hans Vik ikke kan vise til det samme antallet domfellelser om noen år.