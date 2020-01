Nedgang i trafikken på Nord-Jæren

Nord-Jæren på rett vei mot å nå nullvekstmålet. En ny rapport viser at trafikken har gått ned med 4.4 prosent fra 2017 til 2019, melder Bymiljøpakken. Nullvekstmålet er at all trafikkvekst skal skje ved at folk reiser kollektivt, går eller sykler.