Nedgang i antall bostedsløse

For 20 år siden var det 254 bostedsløse i Stavanger. Nå er tallet nede på 111. Det er det laveste registrerte antallet siden tellingene startet i 1996. Det viser en kartlegging gjort av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) på oppdrag fra Husbanken.