Nedbemanning hos Farstad Solstad

Mellom 25 og 30 sjøfolk mister jobbene sine i rederiet Farstad Solstad, det skriver Sysla.no. Det var fra før av kjent at rederiet ville legge åtte båter i opplag gjennom vinteren og at det som følge av dette ville komme kutt. Nå bekrefter sier rederisjef Lars Peder Solstad at de er i mål med nedbemanningen.