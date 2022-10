Ned i september, men opp første ni månader

Korrigert for sesongvariasjonar, gjekk bustadprisane ned med 1.2 prosent i Stavangerregionen i september. Dette er ein større månadsnedgang enn i dei andre tre storbyområda i landet. Men hittil i år har prisane for hus og leilegheiter på Nord-Jæren auka med over 9 prosent, som er ein del meir enn auken på fem til 6 prosent i Oslo, Trondheim og Bergen.