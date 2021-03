Nav-lovbrudd ble kjent i februar – først denne uka fikk Hallgeir vite om feilen

– Jeg føler meg litt forskjellsbehandlet, sier Hallgeir Klink Pedersen fra Ålgård.

Tidligere denne uka mottok han et digitalt brev fra Nav. Der fikk han vite at CV-en hans er publisert ulovlig på arbeidsplassen.no, et nettsted som drives av Nav.

Nav har tidligere krevd at arbeidsledige skal ha CV-en sin tilgjengelig på nettstedet. I midten av februar fant etaten ut at de ikke har anledning til å kreve dette.

Nav har beklaget overfor brukerne, og gikk ut med saken på sine nettsider 17. februar. NRK omtalte den en uke senere.

Hallgeir Klink Pedersen. Foto: Magnus Stokka / NRK

Føler han er på et B-lag

Likevel var det altså først denne uka Pedersen fikk vite om feilen.

– Det synes jeg ikke noe om. Jeg føler at jeg er på et slags B-lag, sier Pedersen, som ikke hadde lest om Nav-feilen i media.

I CV-ene som Nav publiserte ulovlig, har potensielle arbeidsgivere blant annet kunnet se navn, bosted, fødselsdato og arbeidserfaring på de ulike brukerne.

Nav mener det har skjedd personvernbrudd, og har selv meldt saken til Datatilsynet.

Nav ber også brukerne være oppmerksomme på at personlige opplysninger kan bli misbrukt.

Sender ut post puljevis

Nav forklarer forsinkelsen i utsendingene med at brevene sendes ut puljevis. Det gjøres for å unngå massiv pågang fra alle brukerne på én gang.

– Vi ville sikre at den tekniske løsningen kunne håndtere såpass mange utsendelser, og vi ønsket å bidra til god tilgjengelighet for spørsmål fra de berørte, skriver arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en e-post til NRK.

– I tillegg analyserer vi data for å identifisere de som har hatt CV i basen fra februar 2019, og som skal varsles, fortsetter Holte.

Nav-direktør Hans Christian Holte. Foto: Beate Riiser / NRK

Pedersen mener likevel CV-feilen er såpass alvorlig at informasjonen til brukerne burde samkjøres bedre.

– Jeg hadde ønsket å få vite dette med én gang Nav visste at de hadde gjort noe galt. Dette er ikke greit, sier han.

Har mottatt klager

Nav-sjef Holte sier de jobber så raskt de kan.

– Det er ikke meningen å forskjellsbehandle noen. Da vi oppdaget feilen, stengte vi tilgangen til CV-ene, meldte avviket til Datatilsynet, og begynte med å informere de berørte og media.

Nav anslår at 400.000 brukere er rammet av personvernbruddet siden oppstarten av arbeidsplassen.no i 2019. De jobber med å slå endelig fast hvor mange det er snakk om.

Da Pedersen ble pensjonist i 2019, leverte han CV-en sin til Nav fordi han kunne tenke seg å bli ringevikar. Men etter hvert glemte han hele greia.

– Jeg synes Nav har gjort en alvorlig feil hvis noen blir rammet av dette. Men personlig mister jeg ikke nattesøvnen av dette. Jeg er ikke aktiv arbeidssøker, sier han.

Seksjonssjef Camilla Nervik i Datatilsynet. Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

Seksjonssjef Camilla Nervik i Datatilsynet opplyser at de jobber med saken.

– Vi har nå mottatt fem-seks klager fra Nav-brukere, noe som viser at folk er engasjert. Dette er klager som er sendt direkte til oss, og kommer utenom de Nav selv mottar, sier hun.