– Alt som har blitt skrevet og gjort de siste 70 årene i forbindelse med Norges eldste båt i drift lå i andre etasje, forteller Magne T. Frøyland i stiftelsen Riskafjord, som holder til i bygget.

Bygget og naustet som natt til torsdag brant ned på Hommersåk i Sandnes er vernet av byantikvaren og skulle rehabiliteres.

Magne T. Frøyland. Foto: Hanne Christin Våge / NRK

Båten Frøyland snakker om, Riskafjord, gikk ut av vanlig drift i 1996 og gikk før det i rutetrafikk mellom Hommersåk og Stavanger. Båten gikk i rute mellom Stavanger og Hommersåk siden midten av 20-tallet.

– Det er et kulturminne. Den ligger en annen plass nå på grunn av at kaien blir rehabilitert.

Om bare noen få dager skulle båten tilbake igjen til kaien. Frøyland sier at de våknet til en eksplosjon så kraftig at de kjente det i vinduene.

– Vi er lykkelige for at båten ikke lå til kaien, får da hadde vi mistet den også.

Slik så det ut da det var full fyr i byggene på Hommersåk i Sandnes. Foto: Tipser

To ungdommer er siktet

– Det er en stor og kraftig brann, sa vaktleder Christer Gilberg ved 110-sentralen Sørvest til NTB 0.15 natt til torsdag.

Rett over klokken 5 torsdag morgen melder politiet at to ungdommer er siktet i forbindelse med brannen på Hommersåk.

Brannvesenet driver med etterslukningsarbeid i Hommersåk etter brann i flere bygg. Foto: Erik Waage / NRK

– Den ene er satt i arrest og den andre er under 18 år og blir ivaretatt av barnevernet, sier operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt til NRK torsdag morgen.

Han vil ikke gå i detaljer rundt årsaken til siktelsen. De to siktede vil bli avhørt i løpet av dagen.

Flere naboer observerte brannen. Vitner forteller om bruk av fyrverkeri eller nødbluss i området før brannen.

Brannvesenet driver med etterslukningsarbeid i Hommersåk etter brann i flere bygg Du trenger javascript for å se video. Brannvesenet driver med etterslukningsarbeid i Hommersåk etter brann i flere bygg Video: Heidi Karin Gilje Skog

Må holde stengt i flere måneder

Nabobygget som inneholder restaurantene Goe Helg sports- og musikkbar og Dolly Dimples ble også skadet i brannen.

– Det er fælt å stå her nå. Det går mange tanker gjennom hodet, og det har vært en del tårer i natt, sier initiativtager og en av eierne, Lennart Ims.

Lennart Ims forteller at det var fælt å høre om brannen. Foto: Erik Waage / NRK

Ims sier de må holde stengt i flere måneder på grunn av skadene. Flere arrangementer fremover må avlyses.

– Det er et traume, men det viktigste at det ikke ble skadde folk. Det er også utrolig viktig at båten Riskafjord ikke gikk med, sier Ims.

Ingen ble evakuert i forbindelse med brannen.

– Det var veldig forstyrrende, men heldigvis gikk slukningsarbeidet enkelt på grunn av regn. Men det var veldig trist, for båten og bygget som brant tilhører en lokal stiftelse. Vi er veldig glad i bygningene her på Hommersåk kai, forteller nabo Francisco Porturas til NRK.