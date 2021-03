– Bare tull, mener Rune Folkvord i Naturvernforbundet.

Han mener det finnes langt bedre og lønnsomme måter å ta vare på miljøet, enn å kjøpe dyrere avtaler som garanterer fornybar strøm. Dersom du har råd til investeringen.

– Her har jeg 30 centimeter isolasjon i veggene og tredoble vinduer, forteller Folkvord.

Folkvord og kona brukte nemlig 300.000 kroner på energiøkonomisering. Strømforbruket ble mer enn halvert. Det gikk ned fra 21.000 til 7000-kilowatttimer i året.

– Men vi har en helt vanlig spotprisavtale når vi kjøper strøm, sier Folkvord, som er pensjonert ingeniør med fortid i oljeindustrien.

Han sitter nå i vassdragsvernutvalget i Naturvernforbundet, og er kritisk til måten kraftselskapene markedsfører strømavtaler med såkalt opprinnelsesgaranti på.

To kroner dagen for miljøet

Lyse Energi selger det de kaller «100 prosent vannkraft».

«Bærekraftig strøm» og «Grønt valg» er andre navn på produktene kraftselskapene tilbyr de som er villige til å betale et par kroner ekstra.

Selv i en periode der strømregningen allerede er rekordhøy.

– Ved å kjøpe slike avtaler garanterer vi at det blir produsert like mye vannkraft i våre anlegg som det kundene forbruker, sier Trude Marit Risnes, administrerende direktør i Lyse Energisalg.

– Men produserer dere ikke uansett så mye strøm som overhodet mulig i kraftanleggene?

– Jo, men ved å tegne en slik avtale bruker kundene sin forbrukermakt og påvirker den europeiske kraftbransjen til å investere i fornybar energi i stedet for for eksempel kull. Salget av opprinnelsesgarantier trekker bransjen i en grønnere retning, sier Risnes.

Ingen tro på kullkraft i badevannet

95 prosent av strømmen som blir brukt i Norge er fornybar.

De resterende fem prosentene kommer fra andre land i Europa og består av en miks av vind, vann, atomkraft og kullkraft.

Reklamebyrået som står bak Lyse sin kampanje skriver at du på ekstra kalde dager risikerer å få «kullkraft i badevannet og atomkraft i kaffetrakteren.»

– Dette er bare tull, mener Rune Folkvord i Naturvernforbundet.

BEVISST: Rune Folkvord er svært opptatt av miljøet, men vil ikke betale ekstra for strømavtale med opprinnelsesgaranti. Foto: Johan Mihle Laugaland

I kraftfylket Rogaland måtte forbrukerne hatt egen forsyningskabel direkte til kontinentet om de skulle fått kullkraft i stikkontaktene.

– Folk blir egentlig lurt, sier Folkvord.

Lyse avviser at de lurer kundene.

– Ved å kjøpe garantier om fornybar kraft bidrar man til mer grønn energi. Vi mener at dette på ingen måte er å lure kundene, sier kommunikasjonssjef Peter Schwarz.

Mener vi må bruke mindre strøm

– Det beste vi forbrukere kan gjøre for miljøet er å redusere strømforbruket vårt, sier Mohsen Assadi, som er professor i energiteknologi ved Universitetet i Stavanger.

For de fleste norske strømkunder er det liten sjanse for at vi varmer opp boligene og lader elbilene med strøm fra utenlandsk kullkraft.

Assadi er likevel overbevist om at å betale for opprinnelsesgaranti også er med å bidra til det grønne skiftet.

Ordningen stimulerer nemlig til økt fornybar produksjon hos kraftselskapene.

Frp og MDG er enige

Miljøpartiet de Grønne er likevel lunkne til strømavtalene med fornybargaranti.

– Det er ikke sånn at norske vannkraftverk automatisk øker produksjonen når de selger opprinnelsesgarantier, skriver MDG-topp i Rogaland, Ulrikke Torgersen, i en e-post til NRK.

Fremskrittspartiets energipolitiske talsperson, Terje Halleland, går enda lenger.

– Det betyr ingen verdens ting om du betaler litt ekstra. Det er ingen som kan betale og bestemme hva som skal komme ut fra stikkontakten, sier Halleland.

– Keiserens nye klær

– Hvor strømmen vår kommer fra? Fra Lysefjorden, tipper venninnene Kristin Kleppa og Mai Kommedal, som NRK treffer på gata.

SKEPTISK: Kristine Kleppa og Mai Kommedal er begge opptatt av miljøet, men Kleppa vil ikke betale ekstra for grønnere strøm. Foto: Johan Mihle Laugaland

Begge er opptatt av miljøet, men uenige om det er verdt å betale litt ekstra for en garanti om at strømmen de kjøper er fornybar.

Kleppa har en mastergrad i energi fra Universitetet i Stavanger og er skeptisk til å kjøpe opprinnelsesgaranti.

– Jeg tenker at dette er litt lureri, hvordan skal jeg kunne betale for å få renere strøm enn naboen. Det høres litt ut som keiserens nye klær, sier Kleppa.