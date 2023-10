Natur og ungdom kritisk til ny miljøminister

– Ein ny klima- og miljøminister som ikkje har gitt uttrykk for noko utprega klimaengasjement, det gir grunn til uro, seier leiar i Natur og Ungdom Gina Gylver til Klassekampen.

Ho seier Bjelland Eriksen frå Stavanger må bevise at han ikkje er ein løpegut for olja.

31 åringen kjem frå statssekretærposten i Olje- og energidepartementet.

Leiarane i Naturvernforbundet, Bellona og Framtida i våre hender seier dei vil gi han tid.