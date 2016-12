Nattklubben Tango legges ned

I kveld blir siste gang Tango Cocktail Club holder åpne dører, skriver Aftenbladet. Årsaken er at de ønsker å satse mer på restaurantdriften fremover. Dårlige tider har også vært en avgjørende faktor. – Vår bransje er presset i alle ledd for tiden, 2016 har vært et år der resultatet av nattklubbdriften ikke har vært slik vi skulle ønske, sier Daglig leder Tommy Oppedal Raanti til avisa. I februar overtar Broremann Bar driften av lokalene.