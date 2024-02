Narve Gilje Nordås senket sin egen innendørsrekord på 3000 meter – løp på 7.41,28 i Madrid

Narve Gilje Nordås viste strålende form da han slo til med tiden 7.41,28 under et stevne i Madrid fredag. Det er et snaut sekund bak Jakob Ingebrigtsens rekord.

25-åringen slettet dermed sin egen bestenotering på 7.45,39. Ingebrigtsens rekord lyder på 7.40,32.

Treningskamerat Per Svela satte også ny bestenotering på distansen med 7.47,86. Han ble nummer sju.

Gilje Nordås stiller til start i innendørs-VM i Glasgow neste helg. Der skal han løpe 1500 meter. Ingen av Ingebrigtsen-brødrene stiller i mesterskapet.

2023 ble Nordås definitive gjennombrudd og Sandnes-mannen løp blant annet inn til en sensasjonell VM-bronse på 1500 meter i Budapest.

Med tiden 3.29,68 ble Nordås bare den andre nordmannen til å løpe 1500 meter på under 3.30.

(NTB)