Narve Gilje Nordås prøver seg på 5000-meteren likevel

Nå er det klart at både Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås vil prøva seg på 5000-meteren i OL i Paris nå i føremiddag.

Dei to Sandnes-løparane fekk høvesvis gull og bronse på same distanse under VM i Budapest i fjor.

Etter 1500-meteren i går var Gilje Nordås skeptisk til å springa 5000-meter allereie i føremiddag.

Men nå har det gått ut ei pressemelding der det står at han vil reisa opp til stadion – varma opp – og om kroppen kjennest grei vil han bli med på forsøksheatet.