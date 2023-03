NAF støttar Elsäkerhetsverket

Noregs Automobilforbund, NAF, støttar det svenske Elsäkerhetsverket, og seier at elbilladarane frå Sandnesselskapet Easee ikkje er gode nok. – Einaste løysinga er at Easee forbetrar ladarane og etablerer jordfeilvern på dei, seier NAF sin ekspert på elbilladarar, Jan Tore Gjøby til Dagens Næringsliv. Knut Arve Johnsen, leiar for hardware i Easee, seier ladarane er heilt trygge og viser til at Elsäkerhetsverket sjølv stadfestar at det ikkje har vore tilfelle som har ført til brann- og personskade.