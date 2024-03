Nærmere 49 millioner til nye studentboliger

Regjeringen gir Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) nær 49 millioner kroner til 116 nye hybler. Satsingen vil ytterligere styrke byen og regionen som studiested, skriver Senterpartiet i en pressemelding mandag morgen.

– Det er viktig å sikre et godt botilbud til studentene i en tid som er økonomisk krevende for mange, og dette vil gjøre det både lettere og mer attraktivt å studere her, sier gruppeleder i Senterpartiet i Rogaland fylkeskommune, Hanne Marte Vatnaland i meldingen.

I statsbudsjettet for 2024 vedtok Stortinget tilskudd til 1650 nye studentboliger, og studentsamskipnader og boligstiftelser ble invitert til å søke om tilskudd til studentboliger.

Nå er det altså klart at 656 millioner kroner i 2024 går til fem samskipnader og en studentboligstiftelse, hvor samskipnaden i Stavanger får vel 49 millioner knyttet til 116 nye hybelenheter.