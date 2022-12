Nærmar seg ny bompengeavgjerd

Nå nærmar det seg sterkt at politikarane på Haugalandet må seie ja eller nei til å vera med i ein ny bompengepakke, skriv Haugesunds avis.

For Karmøy sin del handlar det om utbetring av fylkesveg 547 langs Karmøy. Kommunedirektøren meiner at politikarane bør seie ja. Formannskapet skal behandle saka på måndag. Den nye bompakken overtar i tilfelle for den nåverande Haugalandspakken, som etter planen skal avsluttast komande sommar.