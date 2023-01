– Jeg gleder meg hver dag. Jeg står opp og tenker: Yes! Nå er det mandag igjen.

Håret til Aina Amalie Nordås er dratt vekk fra ansiktet, og arbeidsklærne er på. Hun er godt i gang med å spre fugemasse utover en vegg.

– Nå fuger jeg flisene slik at det er tett inn til membranen her.

Aina Amalie Nordås er storfornøyd med valget om å begynne som lærling i en alder av 32 år. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Aina er i gang med fagbrev som murer. Fra før har hun fagbrev i betongarbeid.

Nå har hun altså valgt å begynne på fagbrev nummer to, som 32-åring.

– Dagene er aldri like, det er kreativt, jeg får utfordringer og jeg får alltid se nye ting og folk.

Hun mener hun tar den nye utdanningen mer seriøst nå enn hun hadde gjort som yngre. Det er viktig for henne å gjøre det bra.

Næringslivet skriker etter kompetanse

Det er nettopp flere som lærlingen Aina næringslivet ønsker seg. Folk som tørr å satse, å få seg en fagutdanning.

For mangelen på arbeidskraft er stor. To av tre bedrifter sier at de ikke har nok ansatte med rett kompetanse og utdanning.

De får rett og slett ikke tak i folk de trenger.

Det er spesielt innen helse- og omsorgssektoren og bygg og anlegg det mangler fagfolk.

Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland sier dette bremser utviklingen.

– Det handler blant annet om å tape forretningsmuligheter. Det er én konsekvens av å ikke ha relevant kompetanse. Det kan også hende at man forvitrer fagmiljøer i en bedrift fordi man ikke er nok folk som kan det en skal kunne.

Både privat og offentlig sektor må bidra

Og det kommer ikke til å bli bedre i årene som kommer. Befolkningen blir eldre og færre kommer til å jobbe.

Grindland mener det vil kreve mer av dem som står i arbeid.

– Vi må kanskje jobbe lenger, og ikke gå tidlig av med pensjon. Da bidrar vi til å opprettholde velferdsstaten og de tjenestene vi har i dag slik at Norge går fremover.

Regiondirektør i NHO Rogaland Tone Grindland Foto: Thomas Ystrøm / NRK

I dag står en av fem mellom 30 år og 60 år utenfor arbeidslivet.

NHO mener mange av disse kan komme seg ut i arbeidslivet og begrense den store mangelen på arbeidskraft, med bedre tilpasninger.

– Det er mange på utsiden av arbeidslivet som vil på innsiden. Å hente inn flere av dem som i dag står på utsiden, er noe både privat og offentlig sektor kan bidra til.

Krever nytenkning fra bedrifter

Statistikksjef Ulf Andersen i NAV forteller at 56.200 personer i alderen 20 til 66 år står utenfor arbeidslivet i Rogaland. Det utgjør 19 prosent.

Ulf Andersen, statistikksjef i NAV Foto: Nav

Han er ikke i tvil om hva han mener arbeidsgiverne må gjøre for å rekruttere flere.

– Min oppfordring til arbeidsgiverne er at de kanskje kan senke kravene, slik at det er enklere for dem som vil og kan jobbe.

Da må arbeidsgiverne ta større ansvar, mener Andersen, og sette av mer tid til opplæring og tilrettelegging.

– Det er mange å ta av, men det krever nytenkning fra bedriftene.

Aina Amalie Nordås angrer ikke på at hun tar ny fagutdanning i voksen alder, og anbefaler det på det sterkeste til flere.

– Du må bare tørre å satse, og være tøff nok. Jeg tror det er mange som angrer på at de ikke har gjort det. Det er aldri for sent å begynne.