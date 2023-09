Næringslivet prioriterer vegprosjekt

NHO i Rogaland meiner at to vegprosjekt er dei viktigaste samferdsleprosjekta å gjennomføre i Rogaland. Det er bygging av motorveg mellom Osli i Sandnes og Ålgård, og det er ny E134 i Ullensvang mellom Seljestad og Vågsli. NHO Rogaland meiner at det er desse to prosjekta som rogalandspolitikarane bør prioritere å få med i den nye norske transportplanen som Stortinget skal behandle til våren.