Nærbøs trener slutter på dagen

Trener i Nærbø Håndball, Fredrik Ruud, slutter på dagen, skriver Stavanger Aftenblad. Før helga meldte Jærbladet at Ruud ikke ville forlenge kontrakten utover sesongen. I dag kom meldingen om at han slutter på dagen etter et møte mellom Ruud, daglig leder Einar Auestad og sportslig leder håndball Trond Knutsen i Nærbø IL.

– Det er ingen dramatikk i denne beslutningen, men det er selvsagt svært beklagelig. Det er en tid for alt og vi respekterer at resultatet av dagens møte ble det mest naturlige i denne situasjonen, sier Auestad.