Nærbø tapte

ØIF Arendal ble for tøff motstand for Nærbø i kveld. Hjemmelaget vant tilslutt: 34-30. Til pause stod det:16-11. Kampen ble likevell mye jevnere enn en først antatt, og Nærbø er klar for å kjempe videre i sluttspillet.