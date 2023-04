Nærbø sikret seg finale i europacupen

Nærbø slo Runar Sandefjord i den helnorske semifinalen i europacupen i håndball søndag. Dermed er jærbuene finaleklare for andre år på rad.

Nærbø vant 29-27 i den første kampen i Sandefjord og hadde overtaket inn mot søndagens returoppgjør. Der ble det uhyre jevnt.

Med 17-17 til pause var det Nærbø som stadig var i føringen sammenlagt. Etter en jevn annen omgang ordnet Runar tomålsledelse 33-31 ved full tid. Dermed måtte kampen avgjøres på straffekast.

Theodor Svensgård satte den avgjørende straffen og ordnet dermed finalebillett for Nærbø med 61-60 sammenlagt over to kamper.

I finalen venter serbiske Vojvodina. Kampen spilles over to oppgjør som går 27. mai og 3. juni.

Nærbø er regjerende mester i turneringen.

(NTB)