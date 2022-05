Nærbø nærmere europatittel etter seier på hjemmebane

Saken blir oppdatert.

Resultatet ble 29-25, der Nærbø stort sett hadde kontrollen gjennom hele kampen. Nærbø er dermed i posisjon til å gå helt til topps i sin første sesong i europacupen.

Firemålsledelse kan bli gull verdt når returoppgjøret går i Romania om en uke.

Det skjedde til stor jubel og trampeklapp blant de 3500 publikummerne i DNB Arena i Stavanger i ettermiddag. Krav fra det europeiske håndballforbundet gjorde at Nærbø måtte ha finalen her i stedet for Nye Loen.

Stort engasjement blant 3500 publikummerne i DNB Arena i kampen mellom Nærbø og rumenske Baia Mare. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Får en god start på returkampen

Det betyr at Nærbø får en god start på finaleoppgjøret i europacupen mot Baia Mare før returkampen i Romania. Det er en vanskelig bortebane som venter i Romania.

Hjemmelaget kom svært godt i gang med kampen og var i føringen store deler av første omgang. Nærbø sørget for at hjemmelaget ledet med tre mål halvveis.

I forkant av kampen omtalte Nærbø seg som underdogs i møte med det profesjonelle rumenske håndballaget. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kantspiller Tord Haugseng ledet an for Nærbø i finalekampen. Haugseng prikket ni mål, blant annet fine kanoner i krysset og flygere.

22-åringen jobbet også knallhardt i forsvar, akkurat som han lovet før den historiske europacupdebuten i høst.

Omtalte seg som underdogs

I forkant av kampen omtalte Nærbø seg som underdogs i møte med det profesjonelle rumenske håndballaget.

– Minaur Baia Mare er et heltidsprofesjonelt lag med mange erfarne spillere som har gjort mye, både med klubb og landslag. Derfor er vi underdogen i dette, men det har vi vært i hele turneringen, sier hovedtrener Heine Ernst Jensen.

I 2018 rykket den lille klubben opp i eliteserien, i 2020 spilte de seg fram til cupfinalen. Nå står europacupfinalen for tur.

Neste helg må det leveres på samme nivå i returoppgjøret i heksegryta til Baia Mare.