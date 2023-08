Nær døden-oppleving for Egersund visefestival

Onsdag gjekk meldinga ut om at styret for den tradisjonsrike Egersund visefestival, trekte seg. Men i går kveld stadfestar bookingansvarleg i år, Frode Strømstad overfor Dalane tidende, at han og eit par andre jobbar med å få på plass eit nytt styre. Det blir altså truleg visefestival også til neste år, skriv avisa.