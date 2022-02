Naboane frykta det verste

Like etter midnatt melde naboar frå om at dei hadde høyrt eit høgt smell frå ein leilegheit på Litlaberget i Sola kommune. Politiet rykka ut til husværet med fleire patruljebilar. Der fekk dei vita at det var ein kinaputt som hadde gått av i leilegheita og at ingen var blitt skadde.