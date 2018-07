Nabo: – Jeg er helt skjelven i kroppen

Politiet har iverksatt full drapsetterforskning etter at en 13 år gammel jente ble funnet død ved en gangsti på Varhaug på Jæren natt til mandag. Monica Tysse er en av dem som bor like ved funnstedet.

– Jeg er helt skjelven i kroppen. Det er uvirkelig at noe slikt har skjedd på en så liten plass.

Det bor rundt 3000 innbyggere på tettstedet Varhaug, som ligger i Hå kommune på Jæren.

Nabo Monica Tysse kan ikke forstå at noe slikt kan skje i hennes nabolag. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

– Det er en liten plass der alle kjenner alle. Her har det alltid vært trygt og godt. Der vi har kunnet gå alene om kveldene, forteller Tysse.

Hørte folk rope etter 13-åringen

En annen nabo, Maren Stokkeland, var ute og gikk tur med hunden klokken 02.00 natt til mandag. Under lufteturen hørte hun flere stemmer som ropte et navn.

– Jeg hørte masse folk, men jeg så ingen. Det hørtes ut som at de lette etter noen, men jeg tenkte ikke noe mer over det. Så hørte jeg flere og flere stemmer, forteller hun.

– Det hørtes ut som de ropte et navn om igjen og om igjen, forteller Maren Stokkeland. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Da Stokkeland kom hjem fra turen, gikk det ikke mange timer før hun leste om 13-åringen i nyhetene.

– Jeg ble sjokkert. Det er helt forferdelig at noe slikt har skjedd i det området der jeg bor.

Hun beskriver området som et rolig nabolag med kjekke folk.

– En tragedie

Fungerende ordfører i Hå kommune, Mons Skrettingland, avbrøt ferien sin da han fikk beskjed om dødsfallet natt til mandag.

– Det er veldig trist. Det er en tragedie. Mine tanker går til nærmeste familie, venner og kjente. Jeg håper det raskt blir oppklart hva som har skjedd, forteller Skrettingland.

Fungerende ordfører i Hå kommune, Mons Skrettingland. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Han forteller at kommunen gjør alt som står i deres makt for å hjelpe familien.

– Dette er tungt for et lokalsamfunn og ikke minst for den nærmeste familien.

Allerede i natt dro kommunens kriseteam hjem til familien. Mandag har også presten besøkt familien.

Funnet nær hjemmet

Det var like etter midnatt at politiet ble kontaktet av faren til jenten, som var og lette etter henne.

Hun hadde ikke kommet tilbake fra et besøk hos en venn.

Det ble satt i gang en leteaksjon etter 13-åringen. Familie, venner og politi lette etter jenten, som til slutt ble funnet i nær gåavstand fra hjemmet sitt.

Etterforskere fra Kripos har ankommet stedet der 13-åringen ble funnet. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Gjennom hele mandagen har politiet gjennomført taktisk og teknisk etterforskning, både på funnstedet og i nærområdet.

Også etterforskere fra Kripos har ankommet Varhaug. Flere etterforskere bidrar i arbeidet for å finne svaret på hva som har skjedd med den 13 år gamle jenten.